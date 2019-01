Vlada izdala spremenjeno uredbo o metodologiji za obračun plač v javnem sektorju

Ljubljana, 29. januarja - Vlada je na dopisni seji potrdila spremenjeno in dopolnjeno uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Prav tako je vlada izdala spremenjeno uredbo o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.