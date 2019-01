Sankt Peterburg, 29. januarja - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je hitro končala nastope na turnirju WTA v Sankt Peterburgu z nagradnim skladom 823.000 dolarjev. Srebotnikovo in Američanko Raquel Atawo, ki sta bili prvi nosilki, sta v igri dvojic premagali Rusinja Veronika Kudermetova in Belorusinja Vera Lapko s 7:6 (9) in 7:6 (1).