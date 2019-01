Župani tokrat o prostorskem razvoju občin ter razmerju med občinami in državo

Ljubljana, 30. januarja - Županje in župani danes na drugem delu strokovnega srečanja v organizaciji Skupnosti občin Slovenije med drugim razpravljajo o prostorskem načrtovanju, razmerju med občinami in državo ter možnostih pridobivanja evropskih sredstev. Kot je dejal urbanist Janez Koželj, imajo odločevalci nove možnosti pri urejanju naselij in krajine v svojih občinah.