Pogajalci EU z dogovorom o novih zaščitnih ukrepih pri spletnem nakupovanju

Bruselj, 29. januarja - Pogajalci EU so dosegli dogovor o novih pravilih, ki naj bi zagotovila boljšo zaščito pri spletnem nakupovanju, spletnim trgovcem pa olajšala čezmejno poslovanje. Nova pravila med drugim prinašajo obvezno zagotavljanje posodobitev programske opreme in pravico do izbire med popravilom ali menjavo izdelka.