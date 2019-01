Pozitiven dan na Ljubljanski borzi

Ljubljana, 29. januarja - Na Ljubljanski borzi se je danes odvil pozitiven dan. Med najpomembnejšimi delnicami so se pocenile le delnice Pozavarovalnice Sava, za 0,62 odstotka, ostale so porasle ali ostale na izhodiščni ravni. Indeks SBI TOP se je dvignil za 0,45 odstotka, potem ko so vlagatelji sklenili za 482.000 evrov poslov.