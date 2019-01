Akcija Podarimo knjige ponovno razveselila nevladne in neprofitne ustanove

Ljubljana, 29. januarja - Na sklepnem dogodku 18. dobrodelne akcije Podarimo knjige sta avstrijska veleposlanica Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu Ivan Olip v Trubarjevi hiši literature nekaterim nevladnim in neprofitnim ustanovam v Sloveniji ter Slovenski čitalnici v Čabru na Hrvaškem podarila knjige slovenskih in avstrijskih avtorjev in avtoric.