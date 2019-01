EU odobrila uvoz ameriške soje za biogorivo

Bruselj, 29. januarja - Ameriška soja izpolnjuje tehnične zahteve za uporabo pri proizvodnji biogoriv v EU, je danes sklenila Evropska komisija in shemo uvoza ameriške soje priznala do 1. julija 2021. Odločitev pomeni uveljavitev lanskega dogovora med predsednikom Evropske komisije Jean-Claudeom Junckerjem in ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom.