Zdravstveni inšpektorat odsvetuje uporabo kompletov za kopanje

Ljubljana, 29. januarja - Zdravstveni inšpektorat odsvetuje uporabo kompleta dinozavrov za kopanje Mini series toys - Lovely dinosaur in kompleta igrač za kopanje Jouet de bain pour bebe. Oba izdelka sta se prodajala v spletnih trgovinah in vsebujeta preseženo vsebnost ftalatov, zato lahko predstavljata tveganje za zdravje, piše na spletni strani inšpektorata.

Komplet dinozavrov za kopanje blagovne znamke New toys se je prodajal v spletni trgovini Wish, komplet igrač za kopanje blagovne znamke Nuolux pa v spletni trgovini Amazon. Oba izdelka vsebujeta preseženo vsebnost ftalatov, in sicer DEHP in DBP, ter tako lahko predstavlja tveganje za zdravje. Izdelka tako tudi nista skladna z uredbo o varnosti igrač.

Zdravstveni inšpektorat RS je s strani Evropske Komisije preko sistema RAPEX prejel obvestilo o neustreznosti kompletov igrač. Inšpektorat na svoji spletni strani zato potrošnikom svetuje, naj izdelka ne uporabljajo in ga vrnejo prodajalcu.