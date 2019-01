Površine z v jeseni posejanimi žiti manjše

Ljubljana, 30. januarja - V Sloveniji je bilo minulo jesen žitom namenjenih manj površin. Pridelovalci so ga posejali na 59.334 hektarih površin, kar je 1,5 odstotka manj kot jesenih 2017. Največ prostora na njivah so namenili pšenici in piri, in sicer 28.644 hektarjev, kar je 4,8 odstotka manj kot v predhodnem letu.