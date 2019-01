Starejši mladinci v štafeti do srebra na mladinskem SP

Osrblie, 29. januarja - Slovenska biatlonska moška štafeta v postavi Anton Vidmar, Lovro Planko in Alex Cisar je na svetovnem mladinskem prvenstvu v slovaškem Osrblieu osvojila srebrno medaljo v kategoriji starejših mladincev, zmagali so Nemci. To je prvo odličje za slovensko odpravo na Slovaškem.