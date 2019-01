Skakalci proslavili uspehe, ekipa za Oberstdorf znana v sredo

Ljubljana, 29. januarja - Smučarska zveza Slovenije je v Ljubljani priredila sprejem za smučarske skakalce in strokovni štab po drugem mestu Timija Zajca na svetovnem pokalu v Sapporu ter bronu mladinske reprezentance na svetovnem prvenstvu. Skakalci so si razdelili torto in šampanjec, Zajc pa je iz rok Jožeta Mermala, pokrovitelja BTC, prejel še ček za 2000 evrov nagrade.