Računsko sodišče namerava revidirati poslovanje Banke Slovenije

Ljubljana, 29. januarja - Računsko sodišče je izdalo sklep o izvedbi revizije na Banki Slovenije, o katerem se mora do četrtka izreči še Banka Slovenje, do tedaj pa postopka podrobneje ne komentirajo. Po neuradnih informacijah Dela nameravajo revizorji natančno pregledati postopke v zadnji sanaciji bank in poslovanje centralne banke v letih 2017 in 2018.