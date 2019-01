V povezavi z napadom v Strasbourgu aretirali pet ljudi

Pariz, 29. januarja - Francoska policija je aretirala pet ljudi, ki so domnevno pomagali priskrbeti strelno orožje Cherifu Chekattu, ki je decembra v strelskem napadu v Strasbourgu ubil pet ljudi in jih več ranil. Vsi aretirani so člani iste družine, navaja vire blizu preiskave francoska tiskovna agencija AFP.