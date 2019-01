Nad debelost, lakoto in podnebne spremembe z drugačnim odnosom med politiko in korporacijami

London, 30. januarja - Pandemiji debelosti in lakote ter podnebne spremembe so med seboj povezani, za zmago nad njimi pa morajo države omejiti politični vpliv velikih korporacij, navaja poročilo več deset strokovnjakov. Ti izpostavljajo, da se to ne bo zgodilo, če državljani ne bodo terjali radikalnega premisleka o odnosu med političnimi odločevalci in poslovnim svetom.