V družinski tragediji v Dubrovniku trije mrtvi

Zagreb/Dubrovnik, 29. januarja - V stanovanju v starem mestnem jedru Dubrovnika so našli trupla 64- in 77-letnika ter 53-letnice, je sporočila tamkajšnja policija. V bolnišnico so prepeljali 74-letnico, ki je bila ranjena s strelnim orožjem in ni v smrtni nevarnosti. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za dvojni umor in samomor v družini.