Na Ofem v Sarajevo 32 slovenskih športnikov

Ljubljana, 29. januarja - V Sarajevu bo med 10. in 15. februarjem potekal zimski olimpijski festival evropske mladine (Ofem), na katerem bodo v osmih disciplinah nastopali mladi športniki, stari od 15 do 18 let. Na prizorišče zimskih OI 1984 se bo podalo 32 mladih slovenskih športnikov in športnic, ki bodo državne barve branili v sedmih disciplinah.