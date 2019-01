Primož Peterka prekinil pogodbo s SZS

Ljubljana, 29. januarja - Slovenski skakalni šampion Primož Peterka je prekinil sodelovanje s Smučarsko zvezo Slovenije. Kot je na današnji novinarski konferenci SZS pojasnil predsednik zbora in odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Ljubo Jasnič, je Peterka zaprosil za enostransko prekinitev pogodbe, pri SZS pa so 39-letnemu trenerju ustregli.