Mrakova in Macarolova v Miamiju na svetovnem pokalu branita zmago

Miami, 29. januarja - Aktualni evropski prvakinji v jadralnem razred 470 Tina Mrak in Veronika Macarol bosta na svetovnem pokalu, ki se bo v noči na sredo po slovenskem času začel v Miamiju, branili lansko zmago, slovenske barve pa bosta na tekmovanju v ZDA, to bo potekalo do konca tedna v razredu 49er branila še Peter Janežič in Sebastian Prinčič.