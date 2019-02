Mlade slovenske veterinarke ta mesec na pomoč v Palestino

Ljubljana, 3. februarja - Tri mlade slovenske veterinarke se bodo konec februarja odpravile v Palestino, kjer bodo med drugim sterilizirale in kastrirale potepuške živali. Veterinarke, ki delujejo v dobrodelni organizaciji Skupina veterinarjev sterilizira potepuhe (SVSP), so se za odpravo odločile zaradi izkušenj palestinskega kolega in razmer na Bližnjem vzhodu.