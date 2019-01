Odpoklic veganskega vanilijevega sladoleda Bonvita Bon Ice dark chocolate dip.

Ljubljana, 29. januarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala veganski vanilijev sladoled Bonvita Bon Ice dark chocolate dip nizozemskega proizvajalca Bonvita, ker je bilo v proizvodu analizirano 13,5 ppm kazeina. Iz navedb na oznaki proizvoda lahko potrošniki napačno sklepajo, da proizvod ne vsebuje mlečnih beljakovin.

Rok uporabe omenjenega živila je do 18. marca 2020. Živilo ne predstavlja tveganja za običajnega potrošnika, potrošniki, ki so občutljivi na mlečne beljakovine, pa naj živila ne zaužijejo in se za vračilo izdelka, ki ga morda še imajo doma, obrnejo na mesto nakupa.