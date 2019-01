V Mumbaiu odprli Nacionalni muzej indijske kinematografije

Mumbai, 30. januarja - V Mumbaiu je vrata odprl Nacionalni muzej indijske kinematografije (NMIC). V njem se je mogoče seznaniti z razvojem indijske kinematografije od nemega črno-belega filma do barvnih uspešnic, v katerih prekipeva od petja in plesa. Gradnja muzeja je stala 19,6 milijona dolarjev, urejen je v poslopju iz 19. stoletja, ki so mu dodali prizidek.