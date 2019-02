V Selnici ob Dravi načrtujejo nov vrtec

Selnica ob Dravi, 2. februarja - V Selnici ob Dravi so začeli pripravljati projektno dokumentacijo za izgradnjo novega vrtca. "Vsi v občini se strinjamo, da je prioritetna naloga pridobiti nov vrtec, saj je obstoječi star, premajhen in neprimeren za delo in bivanje naših otrok, ki si jih želimo veliko v naši občini," je za STA povedala nova županja Vlasta Krmelj.