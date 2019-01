Aplikacija Facetime na iphonih ranljiva za prisluškovanje

San Francisco, 29. januarja - Tehnološki gigant Apple je sporočil, da bo odpravil napako na aplikaciji Facetime na napravah iphone, ki drugim omogoča dostop do mikrofona in kamere, preden se oseba oglasi na klic. Nedavno je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem prikažejo, kako se lahko izkoristi napako in vdre v zasebnost posameznika, poročajo tuje tiskovne agencije.