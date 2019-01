Zlata lisica polni mariborske hotele

Maribor, 29. januarja - V pričakovanju smučarskega tekmovanja za 55. Zlato lisico, ki bo ta konec tedna potekalo na Mariborskem Pohorju, se polnijo hoteli in druge namestitvene zmogljivosti v Mariboru in okolici. Na Zavodu za turizem Maribor - Pohorje ocenjujejo, da bodo do konca tedna dosegli 100-odstotno zasedenost.