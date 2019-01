Vreme: Pretežno oblačno, na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo

Ljubljana, 29. januarja - Danes bo pretežno oblačno, na jugovzhodu bo občasno še rahlo snežilo. Po nižinah bo zjutraj in dopoldne megla. Zjutraj lahko nastane poledica. Popoldne se bo oblačnost zlasti na zahodu trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 5, na Primorskem ob šibki burji do 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.