Na celjskem sejmišču se začenja novi sejem Agritech

Celje, 30. januarja - Na celjskem sejmišču se danes začenja novi sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije Agritech, na katerem se bo do nedelje predstavljalo 62 razstavljavcev. Predstavili bodo več kot 200 blagovnih znamk kmetijske in gozdarske mehanizacije, razstavljena pa bo tudi dodatna ponudba za kmete, sadjarje in vinogradnike.