Newyorške borze trgovanje zaključile s padci

New York, 28. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje zaključili s padci. Na to je po oceni borznih analitikov vplivalo razočaranje vlagateljev nad poročili o poslovanju v zadnjem lanskem četrtletju podjetij, kot sta Caterpillar in Nvidia, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.