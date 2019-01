Vrednost brazilskega rudarskega giganta navzdol za 18 milijard dolarjev

Belo Horizonte, 28. januarja - Brazilski rudarski gigant Vale je po zrušitvi rudniškega jezu danes izgubil več kot 18 milijard dolarjev tržne vrednosti. V trgovanju na borzi v Sao Paulu so njegove delnice doživele 24,5-odstoten padec, potem ko so že v petek, na dan nesreče, na borzi v New Yorku doživele osemodstoten padec. Brazilska borza je bila takrat zaradi praznika zaprta.