Minister Pikalo za POP TV: V treh tednih lahko pričakujete napoved o spremembah šolskega sistema

Ljubljana, 28. januarja - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je za POP TV dejal, da bodo v dveh do treh tednih na ministrstvu napovedali večje spremembe šolskega sistema. Na spletni strani ministrstva so danes sicer objavili nekatere izzive in ukrepe ministrstva, med drugim se ukvarjajo z vprašanjem prenove gimnazijskega programa.