Španski tihotapci drog z droni nadzorovali policijo

Madrid, 28. januarja - Španska policija je danes sporočila, da so razbili mrežo tihotapcev drog, ki je z droni nadzorovala, kje se nahajajo policisti, da so lahko nato varno raztovarjali pošiljke hašiša na jugu države v bližini Gibraltarja. Aretirali so 12 domnevnih članov kriminalnega združenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.