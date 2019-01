Revizorji kritično o Junckerjevem skladu: Večina naložb v nekaj večjih članicah EU

Bruselj, 29. januarja - Delovanje evropskega sklada za strateške naložbe (Efsi), ki se ga je po pobudniku prijelo ime Junckerjev sklad, ni bilo dovolj geografsko uravnoteženo, saj so se naložbe izvajale predvsem v nekaj večjih starih članicah EU z dobro razvitimi spodbujevalnimi bankami, kot so Francija, Italija, Španija in Nemčija, ugotavlja Evropsko računsko sodišče.