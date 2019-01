Primorske novice o sanaciji odlagališča Globovnik (29. 1.)

Koper, 28. januarja - Petra Mezinec v komentarju Stara bremena in težave piše o sanaciji odlagališča Globovnik, kjer so se v zadnjih desetletjih nabrali nevarni odpadki. Avtorica poudari, da bi zanje moralo poskrbeti okoljsko ministrstvo, in pohvali namero Parka Škocjanske jame o ureditvi območja.