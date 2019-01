Finance o tem, koga ščiti država (29. 1.)

Ljubljana, 28. januarja - Tanja Smrekar se v komentarju Ekstremi: helene in kriptogoljufi sprašuje o tem, koga pri nas ščiti država. Ob tem kot ekstrema izpostavi primer mame samohranilke, ki mora v tednu dni zbrati 70 tisoč evrov, sicer lahko izgubi streho nad glavo, in o primerih ljudi, ki vozijo porscheje in so na socialni pomoči.