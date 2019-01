Evropske borze s padcem

London/Frankfurt/Pariz, 28. januarja - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Kot poročajo tuje agencije, je pri vlagateljih ponovno prevladala zaskrbljenost zaradi trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko, ki mu še ni videti konca. Padle so tudi cene nafte, pri čemer so trgovci s črnim zlatom med drugim pozorni na razmere v Venezueli.