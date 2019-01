Predstavniki slovenskih krščansko-demokratskih strank o izzivih pred evropskimi volitvami

Ljubljana, 28. januarja - Predstavniki slovenskih krščansko-demokratskih strank, ki so v Evropski uniji člani Evropske ljudske stranke (EPP), so na današnji razpravi v Ljubljani v boju proti populizmu in ekstremizmom izpostavili pomen aktivacije državljanov. Pred evropskimi volitvami je treba volivce nagovoriti v jeziku, ki ga bodo razumeli, so menili.