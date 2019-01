Japonci prvi finalisti azijskega prvenstva

Abu Dabi, 28. januarja - Japonska nogometna reprezentanca je prvi finalist azijskega prvenstva. V Al Ainu v Združenih arabskih emiratih so Japonci danes s 3:0 (0:0) premagali Iran in si zagotovili peti finale celinskega tekmovanja. Tekmeca v finalu pa bodo dobili v torek, ko se bosta ob 15. uri v Abu Dabiju pomerila domača ekipa ZAE in Katar.