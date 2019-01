Za šest osumljenih zlorabe prostitucije odrejen enomesečni pripor

Ljubljana/Nova Gorica, 28. januarja - Specializirano državno tožilstvo je danes potrdilo, da je preiskovalni sodnik za šest oseb, ki so osumljene zlorabe prostitucije na območju Nove Gorice, v petek odredil pripor, in sicer za čas enega meseca. V soboto pa je bila na koprsko okrožno sodišče vložena zahteva za preiskavo zoper 19 fizičnih in eno pravno osebo.