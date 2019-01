Skupina arhitektov za nov razpis za idejno zasnovo slovenskega paviljona na Expo 2020

Ljubljana, 28. januarja - Skupina arhitektov je na predsednika vlade Marjana Šarca in ministre v vladi naslovila odprto pismo, v katerem opozarjajo na po njihovem mnenju netransparentno in nestrokovno izvedbo razpisa za zbiranje ponudb za idejno zasnovo slovenskega paviljona na Expo 2020. Prepričani so, da je treba razpis razveljaviti in objaviti novega.