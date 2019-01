Izkušnje proti mladosti na Super Bowlu LIII

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 31. januarja - Liga ameriškega nogometa (NFL) se bliža vrhuncu. V noči na nedeljo po slovenskem času bo v Atlanti na sporedu finale, tako imenovani Super Bowl LIII. V njem se bosta pomerili ekipi New England Patriots in Los Angeles Rams. Čeprav so jih med sezono mnogi odpisali, pa so patrioti na stavnicah rahli favoriti.