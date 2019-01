Slovenija ob podpori 21 članic EU za ohranitev sredstev za razvoj podeželja

Bruselj, 28. januarja - Slovenija in še 16 članic EU so danes v Bruslju podpisale izjavo, s katero so se zavzele za ohranitev evropskih finančnih sredstev za program za razvoj podeželja na približno enaki ravni kot v sedanjem večletnem evropskem proračunu, je izpostavila kmetijska ministrica Aleksandra Pivec. Še pet držav je izjavo ustno podprlo.