V francoskem kruhu našli ostanke pesticidov in toksinov

Pariz, 28. januarja - V Franciji so pri vzorcih kruha našli sledi pesticidov in strupenih snovi, je razvidno iz raziskave revije za potrošnike 60 Millions de Consommateurs. Sledi strupenih snovi v vzorcih kruha so našli tako pri manjših obrtniških pekarnah kot pri velikih trgovcih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.