BBC bo novim izvajalcem omogočil snemanje v Abbey Road

London, 29. januarja - Platforma Radia BBC, imenovana BBC Music Introducing, bo v letošnjem letu štirim izvajalcem oziroma skupinam omogočila snemanje v slavnem londonskem studiu Abbey Road. V njem so snemali znani glasbeniki in zasedbe, kot so The Beatles, Pink Floyd, Adele in Kanye West. Studio po pisanju britanskega BBC pomeni "sanje za vsakega glasbenika".