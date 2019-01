V UKC Ljubljana konec tedna obravnavali kar 51 smučarjev

Ljubljana, 28. januarja - V urgentnem kirurškem bloku Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) v Ljubljani so od petka do danes obravnavali 51 smučarjev, devet sankačev, šest poškodovanih pri drsanju ter 40 poškodovanih pri padcu na ledu, so v kliničnem centru objavili na Twitterju.