Dobitnik nagrade Sama Smerkolja tenorist Matjaž Stopinšek

Ljubljana, 29. januarja - Slovensko komorno glasbeno gledališče bo nagrado Sama Smerkolja za leto 2018 podelilo tenoristu Matjažu Stopinšku. Stopinšek redno sodeluje z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. Kot solist je sodeloval pri izvedbi mnogih vokalno-inštrumentalnih del doma in v tujini. Nagrado mu bodo izročili drevi v Rdeči dvorani Magistrata.