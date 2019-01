Velepec: Treba bo zaščititi imunski sistem pred sezono

Ljubljana, 28. januarja - Biatlonci so se danes v Ljubljani ozrli na opravljeno v uvodnih dveh triadah svetovnega pokala. V slovenskem taboru niso povsem zadovoljni z doseženim, eden od razlogov pa je slabo zdravstveno stanje ekipe in trener Uroš Velepec napoveduje, da bo treba to v prihodnje spremeniti.