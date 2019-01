Greenpeace načrt za zaprtje premogovnih elektrarn v Nemčiji ocenil kot nezadosten

Ljubljana, 28. januarja - Načrt nemške vladne komisije, da se v državi do konca leta 2038 zaprejo vse elektrarne na premog, je za okoljevarstveno organizacijo Greenpeace nesprejemljiv, saj menijo, da nezadostno odgovarja na podnebno krizo. Prepričani so, da bi morale evropske države glede na ugotovitve posebnega poročila Združenih narodov premog opustiti do leta 2030.