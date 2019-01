Drama Za blagor vseh ljudi na novogoriškem gledališkem odru

Nova Gorica, 28. januarja - Italijanski dramatik, režiser in dramatik Francesco Randazzo je dramo Za blagor vseh ljudi (Per il bene di tutti) napisal pred 25 leti po resničnem dogodku. Vendar je vsebina danes še bolj aktualna kot ob njenem nastanku, so prepričani njeni poustvarjalci. V prevodu Marka Sosiča sta jo na slovenski oder postavila koprsko in novogoriško gledališča.