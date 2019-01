Sindikat poziva k prijavi odvisnega dela za naftne družbe

Slovenska Bistrica, 28. januarja - Samostojni podjetniki, ki za naftne družbe izvajajo maloprodajo na bencinskih servisih, in njihovi zaposleni so s temi naftnimi družbami dejansko v odvisnem razmerju, zato bi morali biti pri njih redno zaposleni, opozarja Sindikat delavcev bencinskih servisov. Zato te s.p. in njihove zaposlene poziva k prijavi tovrstnega dela inšpektoratu.