Kitajski Maradona bo igral v Španiji

Barcelona, 28. januarja - Nogometni napadalec Wu Lei, ki so mu nadeli vzdevek "kitajski Maradona", se seli na staro celino, saj je podpisal pogodbo s španskim prvoligašem Espanyolom, so potrdili tako v katalonskem kot šanghajskem taboru. Sedemindvajsetletnik, ki je bil s 27 goli minulo sezono najboljši strelec kitajskega prvenstva, je Šanghaju pomagal do prvega naslova.