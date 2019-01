V dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju marca razstava del Marka Rothka

Dunaj, 29. januarja - V Umetnostnozgodovinskem muzeju za marec napovedujejo razstavo ameriškega slikarja latvijskega rodu Marka Rothka. Rothko velja za enega najzanimivejših umetnikov 20. stoletja. Na prvi umetniku posvečeni razstavi v Avstriji bo predstavljen njegov opus od zgodnjih figurativnih slik iz 30. let do zrelih del iz 50. in 60. let.